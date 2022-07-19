День города Пскова 2022: когда и куда пойти с детьми

Фото: Борис Елкин

О местах, куда можно прийти всей семьей в День города, рассказал в своих социальных сетях глава городской администрации Борис Елкин.

В первую очередь нужно обязательно побывать в Финском парке. Вы будете удивлены не меньше ребенка. С 20 июля по 7 августа все желающие смогут оценить около 28 аттракционов. Четыре из них будут представлять чешский Луна-парк. От местных предпринимателей ожидаются батуты, тарзанки, карусели, тиры. В выходные дни псковичей будут радовать аниматоры и шоу мыльных пузырей.

Следующим на очереди станет Детский парк, 23-24 июля будет открыт полюбившийся многим псковичам вудпарк - около 15 деревянных игр и головоломок. В субботу в 11 утра можно сходить на праздничный концерт юных танцоров, вокалистов и спортсменов, который пройдет в амфитеатре. Сразу после, всех желающих приглашают на праздник обливания водой «Вардавар».

Также, 23 июля, с 14:00 до 16:00, в сквере 60-летия Октября местные библиотекари проведут викторины, лотереи, встречи с литераторами, интерактивные книжные выставки, буккроссинг и мастер-классы.

А в сквере у Рижской гостинице с 11:00 стартует семейный праздник «Антивирусная эстафета». Интересные соревнования пройдут в разных возрастных группах.

«Если вы любите лимбо, керлинг, ребусы, мини-гольф, шахматы, шашки, домино, робототехнику – вам сюда!» - рассказал Борис Елкин.