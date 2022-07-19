Юный пскович-исследователь отправился в экспедицию в Арктику на ледоколе

Фото: ПАИ

Псковский выпускник Многопрофильного правового лицея № 8 Денис Жгунов в числе 70 победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» направится в экспедицию благодаря государственной корпорации «Росатом» «Ледокол открытий». Экспедиция пройдет с 17 по 29 июля на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

Как оказалось, одним из пунктов экспедиции станет развертывание флага области на Земле Франца-Иосифа. По этому поводу, до поездки, Дениса пригласил врио председателя Комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков для торжественного вручения флага Псковской области.

Своими эмоциями от будущего путешествия поделился Денис Жгунов с корреспондентами ПАИ.

«Хочется сказать, что на вершину планеты я еду с мыслью об ответственности, лежащей на каждом человеке за экологию нашей среды», — отмечает воодушевленный Денис.

Юный исследователь надеется услышать ответы на все интересующие его вопросы по поводу сохранности флоры и фауны Арктики. Также Дениса волнует вопрос о хребте Ломоносова и его принадлежности к российскому континентальному шельфу.

Как отмечают молодой человек, в России есть огромное количество возможностей для реализации своего потенциала. Кроме того, судьба человека находится в его же руках.

«Не стоит чего-то ждать или бояться где-то участвовать, рискуйте, участвуйте в конкурсах, побеждайте, ведь мы живём в самой великой стране мира, которая заинтересована в нашем развитии», – рассказал Денис Жгунов.