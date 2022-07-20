«В шоке бегала, искала и скулила»: грумер из Пскова рассказала о брошенной собаке

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Псковский специалист по уходу за домашними животными Светлана Ануфриева стала свидетельницей бесчеловечной истории. На ее глазах проезжающая мимо машина выбросила собаку и уехала. Об этом она рассказала на своей странице в VK.

«Вчера на конечной остановке Снятная гора люди высадили собаку и уехали. Собака в шоке бегала, искала и скулила. Очень добрый, контактный, понятливый пёс», – сообщила Светлана.

Отмечается, что животное уже вторые сутки находится на улице, радом с остановкой, где все и произошло. Похоже, собака еще надеется, что хозяин скоро вернется. Отзывчивые псковичи принесли ей еды и воды на первое время.

«Может, у кого-нибудь возникнет желание взять собаку к себе, подарить любовь, ласку и заботу?», – интересуется Светлана Ануфриева.

Желающих стать хозяином несчастного животного можно обращаться по телефону +79517571060.