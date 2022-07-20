Псковичи начали носить на прогулку лопаты, чтобы избавиться от борщевика в городе

Фото: Вконтакте

Сезон поездок и экскурсий в самом разгаре. Но многим туристам и местным жителям не до отдыха. Они вынуждены брать с собой на прогулку инструменты для борьбы с борщевиком. О борьбе с опасным сорняком в Пскове поделились пользователи группы VK «Антиборщевик».

С недавних пор начала работать интерактивная карта распространения борщевика по всей России. Это стало возможным благодаря снимкам со спутника. Также любой гражданин сможет помечать местонахождение сорняков самостоятельно, тем самым помогать службам, которые занимаются удалением опасных растений.

«Сегодня были в крепости Капорье. Увидела, удалила. А по речке их тьма. Нанесла на карту», — сообщила Татьяна Родионова.

Фото: Вконтакте

«Псков. С крепости смотрю в окно — а там он. Но враг не пройдёт», — отметил Антон Бородатов.

Как признаются активисты группы, у каждого туриста в вещах должны быть перчатки, лопатка и/или нож для неожиданных встреч с неприятным борщевиком.

Однако не стоит забывать о страшных ожогах, которые может оставить этот сорняк. И для расплодившихся до состояния зарослей растений, лучше оставлять пометки на специальной карте.