На месте бургерной в Пскове заработала булочная-кондитерская

Фото: ПАИ

В Пскове, 20 июля, в 9:00 состоялось открытие булочной-кондитерской Псковского хлебокомбината. Новое заведение расположилось на месте ушедшего из России ресторана Hesburger по адресу: Октябрьский проспект, 19.

Желающих приобрести свежий хлеб, выпечку и отечественные напитки оказалось немало, передает ПАИ. На открытие заглянули и гости города. По словам жителей Московской области, открытие булочной-кондитерской стало ещё одним поводом приехать в Псков.

Напомним, когда заграничный ресторан объявил о закрытии, на его место откликнулся Псковский хлебокомбинат. У предприятия уже есть точки продажи собственной продукции. Для открытия кафе в этом месте предприятие само решило заняться реставрацией вывески.

Кстати, псковичи, узнав о предстоящем открытии булочной, были рады и вспоминали, как в детстве бегали сюда за свежей выпечкой. Прочитать материал об этом можно по ссылке.