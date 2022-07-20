Ян Осин и Юлия Пересильд выступят в историческом шоу в Пскове 24 июля

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24 июля в 20:00 псковичам будет представлено уникальное историческое шоу «Россия начинается здесь». Мероприятие пройдет в Зеленом театре. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Главными артистами шоу выступает полюбившийся псковичам Театр танца Русские узоры.

Также для показа будут использованы песни псковской фольклористки, обладательницы традиций псковского региона Ольги Сергеевой в совместной работе с псковским композитором и аранжировщиком Андреем Евстафьевым.

К тому же шоу поддержат, уже ставшие известными и любимыми для псковичей Ян Осин, Юлия Пересильд; заслуженные артисты России Сергей Попков, Марина Курчавова, владелица почетного звания «Душа земли Псковской» Татьяна Арсентьева. Обновленные премьеры покажет заслуженный коллектив народного творчества России «Псковский русский народный хор», Сводный гусельный хор Пскова.