В новом приюте Пскова появится свет, газ и вода

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Ход строительства нового приюта для бездомных животных в Пскове набирает обороты. Об этом сообщили в Псковской областной общественной организации «Зоозащита».

В группе соцсети «Вконтакте» «Зоозащита» организация поделилась, что уже заключен договор с компанией «Россети Северо-Запад». Это позволит приюту согреть все свои помещения. Также произведен расчет на водоснабжение с «Горводоканалом» и подписан договор с АО «Газпром газораспределение Псков» на подключение к газовым каналам.

«Да, в новом приюте будет газ. Это фантастика! Российское голубое топливо согреет дом, где будут жить наши собаки и кошки, поможет сварить кашу», - рассказали волонтёры.

Загрязненные участки, на которых был строительный мусор, разровняли, а мусор сдвинули в сырые зоны.

Сотрудники приюта подали заявку в администрацию Пскова на частное ограждение участка.

«Сочтет ли городская администрация актуальным продвижение строительства приюта, пока вопрос», – отметили зоозащитники. Они также отблагодарили каждого, кто как-либо помогал в строительстве нового приюта.

Ранее сообщалось, как «Зоозащите» выделили участок под строительство нового приюта.