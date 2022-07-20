Псковский врач Удалов назвал самый подходящий вид спорта для девочек

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Наиболее подходящий вид спорта для девочек назвал заведующий отделением спортивной медицины и ЛФК Псковской областной клинической больницы врач Геннадий Удалов на конференции в медиацентре ПАИ.

По словам спикера, ребенку необходимо дать максимум возможных умений. Для это начинать рекомендуется с плавания. Данное умение считается одним из ключевых в жизни. Оно необходимо как грамотность.

«Это техника безопасности жизни, да и для здоровья очень полезно заниматься плаванием», — рассказал Геннадий Удалов.

Существуют виды спорта, которые считаются наиболее полезными. А полученные во время обучения умения оставляют большой след на всей дальнейшей жизни человека. К примеру, художественная гимнастика — культура движений, наработанная во время тренировок, остается навсегда.

«Это идеальный вид спорта для девочки», – отмечает врач.

Также Удалов призвал не делать ничего себе во вред, так как бывали не редкие случаи, когда спортсмены переусердствовали во время тренировок и попадали в больницу.

«Военные — страшные люди по отношению к своему здоровью», – заметил Геннадий Удалов.

«Вид спорта для мальчиков зависит от мальчика, телосложения, физиологии, а также его интересов», – добавил врач.