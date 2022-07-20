Дети до 6 лет стали чаще и заражаться COVID-19 в Псковской области

В Роспотребнадзоре отметили рост заболеваемости COVID-19 среди детей до 6 лет. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства по Псковской области.

Оказалось, что среди показателей заболеваемости коронавирусом наибольшее число заражённых регистрируется среди детей до года (100,6 на 100 тысяч человек). От года и до 6 лет меньше в три раза, однако по сравнению с прошлой неделец, количество заражённых в этой возрастной категории увеличилось на 14. Дети до 17 лет составили 22, 4% от общего числа случаев, зарегистрированных за последнюю неделю.

Среди взрослого населения рост заболеваемость отмечен в возрастной группе от 30 до 49 лет. За последнюю неделю рост заболеваемости увеличился на шесть случаев.

Удельный вес заразившихся от общего числа случаев приходится на группу пенсионного возраста. Люди возраста 50-64 года составляет 24,6%, а граждане старше 65 лет – 28,4%.

В среднем последняя неделя показала рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 3,1%, что составляет 21,60 на 100 тысяч человек.

КСТАТИ

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