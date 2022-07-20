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Политика20 июля 2022 12:29

Soprano Турецкого в полном составе приедут в Псков на День города

Источник:kp.ru
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Шоу женских голосов Soprano Турецкого пройдет в День города Пскова в 19:00 на Октябрьской площади. Как заверили организаторы, мероприятие состоится при любых погодных условиях.

Во время праздничного шоу всех желающих ожидает максимум многообразия репертуара вокальной группы. Начиная от всеми любимой классики до современных мировых хитов, восторженных баллад, музыкального фолка, дерзкого рока и бодрящего джаза. Все композиции будут исполнены на понятном каждому языке эмоций и только в живом исполнении.

В Пскове запланирован весьма необычный формат шоу, а именно непосредственное участие публики в концерте, сильные образы, оригинальные номера. Вход свободный.

Сегодня группа находится в Мадриде, а в Псков группа прибудет в ночь перед шоу. Иногда группа выступает по отдельности, но в этот раз для жителей Пскова будет полный состав Soprano, а также выступят несколько солистов из хора Турецкого.

Ранее сообщалось, когда и куда еще можно сходить всей семьей на День города.