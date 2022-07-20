День города в Пскове 2022: где и как провести время активно

Фото: Борис Елкин

В Пскове в День города пройдет настоящий праздник спорта 23 и 24 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

С 23 по 24 июля стадион «Машиностроитель» примет сразу 5 видов спорта: футбол, баскетбол, быстрым шахматам/блиц, стрельба из лука, киберспорт, а также турнир ГТО. Определение победителей по каждому виду спорта пройдет в отдельном порядке. Начало соревнований в 10:00. Всем желающим принять участие нужно перейти по ссылке.

Фото: Борис Елкин

В тоже время, 23 июля, на реке Великой пройдет первенство по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья». Торжественная часть стартует в 10:00, заезды начнутся в 10:30.

Фото: Борис Елкин

На другой стороне реки соберутся любители рыбалки на фестиваль «Псковская уха». Фанатам придется на кануне лечь пораньше, так как регистрация начнется с 8:00, сами соревнования начнутся в 9:00.

Гвоздем программы станет фестиваль серфинга PskovSupFest, который пройдет 24 июля. По программе планируется заплыв на короткую дистанцию и эстафета. А также все желающие смогут совершить костюмированный массовый заплыв. Старт с городского пляжа. Соревнования намечены на 10:00, sup-карнавал планируется начать около 14:30, сразу после завершения соревнований.

Ранее сообщалось куда можно сходить с семьей в День города Пскова.

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