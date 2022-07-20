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Общество20 июля 2022 14:35

В Пскове борются с последствиями сильного ветра

Источник:kp.ru
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Падение деревьев зафиксированы по всему городу с начала дня. Все опасные зоны распределены между управляющими компаниями, подрядными организациями и МКУ«Служба благоустройства города». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

«Устранение последствий происходит достаточно быстро, в течение нескольких часов. Если будут поваленные деревья - действия будут аналогичными», - отметили в пресс-службе.

В случае, если большие деревья перекроют путь для пешеходов или автомобилей, то все заявки будут оперативно направляться в МКУ «Служба благоустройства города».