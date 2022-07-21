«Этот человек привозил нам воду?»: псковичи ошеломлены от действий курьера по доставке воды

Сотрудник фирмы по доставке воды ошарашил своим поведением жителей дома №7 по улице Ижорского батальона в Пскове. Камера видео наблюдения запечатлела шокирующие кадры. Зайдя в лифт, мужчина, не долго думая, начинает мочится, при этом попадая на бутылки, которые он должен отдать жителям дома. После этого нарушитель не остановился, пройдя по подъезду, он разбил застекленную дверь.

«Этот человек привозил нам воду? Я в шоке...», – рассказала жительница дома в закрытой группе в соцсети.

По словам мастера участка управляющий компании «УМР-12» Виктории Смирновой, данная ситуация уже находится под полным контролем.

«Мы сегодня созвонились с директором организации. Он сразу вошел в положение. Было сообщение, что уволили данного сотрудника и возместили ущерб: замену стекла и работу уборщицы», – заверила она.

«У меня претензий нет, потому что реакция была секундная. Ждали мы, конечно, извинений от человека, который это сделал, но от него звонков не было», – отметила Виктория Смирнова.

Также не остался без комментария управляющий компании, ситуацию она описал кратко и емко: «Это позорище». «Это неадекватное поведение. Воспитанный взрослый мужчина такими вещами не будет заниматься», – объяснила она.

Вдобавок, Виктория Смирнова пожаловалась и на бездействие самих жильцов дома.

«Я была в отпуске в этот день. И ни один из жильцов 144-х квартир не заинтересовался разбитым стеклом. Никто не сделал запрос, не обеспокоился. Это называется «кот из дома, мышки в пляс». Я вышла, озадачилась вопросом, просмотрела видеозапись и за сутки решила вопрос», - сообщает мастер управляющий.

Сообщается, что директор по доставке воды уволил неадекватного курьера. По его словам, данный мужчина находился в компании как «временный сотрудник» и должен был отработать всего месяц. В объяснительной нарушитель порядка написал, «неожиданно возникла такая физиологическая потребность».