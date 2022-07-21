В псковском кафе достойно ответили на хайп молодой жены Петросяна: «люди редко делятся чем-то хорошим»

Татьяна Брухунова в Пскове Фото: Скриншот

Российский блогер Татьяна Брухунова, известная также как жена сатирика Евгения Петросяна, опозорила у себя в соцсетях одно из лучших кафе Пскова и даже пыталась выбить скидку за испорченный обед. «Псковская правда» узнала подробности резонансного случая.

Блогер Татьяна Бруханова посетила нашу область в конце прошлой недели. После нескольких дней в Пушкинских Горах, она направилась в столицу области. Её подписчики порекомендовали посетить одно из топовых кафе. Но вопреки советами, молодая супруга юмориста была настолько огорчена, что, по ее мнению, была вынуждена поведать об этом в своем блоге.

Основная причина – не свежий круассан и темный авокадо, которые она требовала убрать из конечного счета. Сотрудники кафе не стали так делать. Однако после публикации истории об этом в своем блоге, женщине позвонил менеджер кафе и извинился за поведение сотрудников.

Так как терраса кафе слишком узнаваема для псковичей, совладелице Ирине Кухе пришлось дать комментарий о произошедшим.

«Везде работают люди, и человеческий фактор – понятие, известное каждому нормальному человеку», – прокомментировала она данный инцидент.

Если верить словам Ирины, авокадо был достаточно зрелым, но тончо не испорченным.

«А о репликах гостьи про круассан четырехдневной давности могу сказать, что круассаны выпекаются в нашем цеху каждый день и чаще встают в стоп-лист, чем остаются даже на следующий день!», – отмечает Ирина Кухи.

К том же, информация о том, что Татьяна отказывалась платить за заказ оказалась ложной.

«Она не отказывалась платить, а указала на то, что авокадо потемнел. Официант извинился, но ввиду своей неопытности не донёс своевременно информацию до менеджера. Мы не успели решить ситуацию на месте. Но, как только увидели сторис с отметкой в соцсетях, управляющая немедленно связалась с гостьей лично, принесла извинения и пригласила прийти к нам, чтобы исправить впечатление», – добавила ресторатора

Также Ирина Кухи заверила, что связь с гостью получила за долго до того, как информацию подхватили СМИ.

«До конфликта ситуация доведена не была. Очень жаль, что сейчас такое время, что люди редко делятся чем-то хорошим». «Мы открыты к замечаниям и всегда готовы работать с обратной связью», – рассказала она.

После такого инцидента подключился член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, владелец нескольких псковских заведений общепита Андрей Филатов. Он надеется, что подобные случаи не вызовет «полемику на счет плохих ресторанов в Пскове».«В Пскове хорошие рестораны», – поделился Андрей.

Ранее сообщалось, жена Петросяна устроила скандал в популярном псковском кафе.