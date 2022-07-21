Павел Желтов: проект «На рубежах Пскова» – новая возможность развить событийный туризм региона

Фото: ПАИ

23 июля на территории стадиона «Машиностроитель» в Пскове стартует военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова». Организаторы считают, что благодаря этому событию Псковщина сможет сделать большой шаг в развитии сферы туризма. Об этом председатель оргкомитета серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг», реконструктор Павел Желтов во время предпраздничного марафона в медиацентре ПАИ.

«Нам действительно очень интересно развивать и рассказывать о малоизвестных событиях битвы за Ленинград, которая происходила на совершенно огромнейшей территории не только в Ленинградской области, но и в Новгородской, Псковской, в Карелии», – отметил реконструктор.

Тематикой фестиваля создатели мероприятия выбрали тему партизанского движения на Псковщине.

«Теперь проект существует в рамках Дня города Пскова: не все помнят, почему этот день выбран в качестве дня города, что в эти дни происходило», – рассказал Павел Желтов.

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