Массовый костюмированный заплыв ожидает псковичей 24 июля

.

Костюмированный массовый заплыв на сапах ожидает как псковичей, так и гостей города Пскова 24 июля. Об этом сообщил президент Федерации sup-серфинга Псковской области Руслан Шалько на предпраздничном марафоне в медиацентре ПАИ.

Руслан Шалько напомнил, что 24 июля в акватории реки Великой — между Мирожским монастырем до Варлаамовской башней, пройдет общероссийский фестиваль PskovSupFest.

«Для нас это мероприятие очень значимое. Хочется провести его максимально ярко, красочно, чтобы завлечь больше спортсменов в наш спорт», — рассказал Руслан Шалько. — На фестиваль уже зарегистрировалось чуть больше ста участников».

К тому же, предполагается, что это новое для региона мероприятие войдет в событийный календарь надолго и станет ежегодным.

По словам спикера, участие могут принять не только подготовленные спортсмены, но и каждый желающий. Для этого в программу включен массовый костюмированный заплыв вдоль Псковского кремля.

«Если мы говорим о программе мероприятия, то у нас планируется выход спортсменов на дистанцию 15 километров. Затем будет выход команд на эстафету и по прибытию всех команд участников соревнований и их награждения, мы будем выходить на массовое шествие по реке в карнавальных костюмах. То есть все участники — более 100 человек — выйдут на сапах на реку в разных костюмах, дабы повеселить местных жителей», — отметил Руслан Шалько.

Со слов организатора, какие у кого будут костюмы не сообщается, все участники держат это в тайне, ведь за лучшие костюмы полагаются отличные призы.

Открытые фестиваля отмечено на 10:00. Закроется приблизительно к 17:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Павел Желтов: проект «На рубежах Пскова» – новая возможность развить событийный туризм региона (Подробнее)

День города в Пскове 2022: где и как провести время активно (Подробнее)

День города Пскова 2022: когда и куда пойти с детьми (Подробнее)

Soprano Турецкого в полном составе приедут в Псков на День города (Подробнее)