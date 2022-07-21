Фонтан в Дендропарке Пскова стал музыкальным

Фото: ПАИ

В Пскове у Мирожского монастыря в Дендропарке плавающий фонтан стал музыкальным. Ранее он переливался подсветкой, а теперь приобрел оконченный вид – стал светомузыкальным, пишет ПАИ.

Сегодня, 21 июля, к фонтану было проведено оборудование для работы колонок с музыкой. По словам звукорежиссера, вся аппаратура будет находиться в специальном шкафу, который будет сохранять ее в круглогодично.

Фото: ПАИ

«Он служит для того, чтобы музыка могла играть в любое время: летом, весной, зимой, осенью. Колонки у нас всепогодные, а оборудование нет, поэтому мы предусмотрели для них всепогодный шкаф, в котором есть обогрев. Летом можно открыть отсек для доступа воздуха, также здесь стоит гидростат, который реагирует на моменты, когда нужно подсушить шкаф», – объяснил звукорежиссёр фонтана Егор Бурыкин.

По его словам, музыкой можно будет управлять с места через шкаф или удаленно – через компьютер. Музыка запускается по таймеру, что позволяет ей работать синхронно с фонтаном. Звукорежиссер планирует управлять силой звука, басами и создавать комфортное звучание, которое не будет резать слух. Кроме того, музыку будет слышно в любой точке Дендропарка, в силу того, что она будет работать в стерео-режиме.