Семья из Печор стала одной из победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

Фото: Правительство региона

Семья Лапиных из города Печоры стала одной из победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Оргкомитет конкурса определил Лапиных в главную номинацию «Молодая семья». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Семья Лапиных – это пример для всех псковичей. Ведь быть активными и заниматься спортом для них является главным делом жизни. Все домочадцы профессионально занимаются борьбой джиу-джитсу.

Конкурс «Семья года» в 2022 году проходит уже в седьмой раз. Каждый год более 3 тысяч семей принимают участие в конкурс. Основными спонсорами конкурса являются Министерство труда и социальной защиты РФ, Фонд поддержки детей, органы исполнительной власти субъектов РФ.