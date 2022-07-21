В Локнянский район завезут животное, которое сможет уничтожить борщевик

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В Локнянский район завезут животных, которые помогут избавиться от борщевика. Об этом сообщила глава муниципалитета Нина Степанова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Надеюсь, у овцевода всё получится. У него небольшая площадь, но он уже построил загоны, начал закуп овец. Овцы у него новозеландские, у него серьезный подход. Овцы – лучший борец с борщевиком, с ним у нас проблемы, а они могут решить эту проблему», – отметил глава района.

Шотландцы первые придумали использовать овец при борьбе с борщевиком. Эта тема даже использовалась в научных работах. Уникальное животное без вреда для себя употребляет опасный сорняк в пищу. В России тверичане одни из первых решили применить овец для борьбы с борщевиком. Теперь практика распространится и на Псковскую область.