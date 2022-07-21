«Надрывалась и изливалась в истерике»: в Пскове кошку выбросили в мусоропровод

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В Пскове кошку выбросили в мусоропровод со второго этажа. Животное не хотело умирать в контейнере с мусором и кричало о помощи. Местные жители не смогли спасти кошку из рук нерадивого хозяина, который отправился искать ее в мусоропровод. Об этом рассказала местная жительница Зарина Османова в группе дома в соцсети «ВКонтакте».

История произошла в доме №7 на улице Крестки. Женщина вышла на улицу, чтобы отыскать источник громкого мяуканья и обнаружила испуганную кошку в мусорном баке у первого подъезда.

«Вытащили, очевидно, сама она туда попасть не могла. Кошка надрывалась и изливалась в истерике. Были еще звуки другого животного (возможно, нам показалось). Мы обыскали всю трубу мусоропровода и каждый этаж, никого не обнаружили. По звукам молодой человек предположил, что это мог быть котенок», – поделилась псковичка.

Местная жительница отправилась искать людей, кому можно было бы определить кошку. И практически через час из подъезда дома, где была найдена кошка, спустился, вероятно, пьяный мужчина. По словам женщины, было очевидно, что он знает о кошке: «стал суетливо искать что-то в баке».

Женщина отправилась к нему с вопросами, опасения подтвердились – он искал несчастное животное. Незнакомец схватил кошку из ее рук и побежал в подъезд.

«Мужчина ответил, что его кошка любит просто гулять. После моей реакции мужчина сказал, что его кошку спустил, якобы, его отчим через мусоропровод. Учитывая , что животное спустили со второго этажа, она не пострадала», – добавила псковичка.

Зарина Османова выразила опасение, что если бы она не вышла на зов, то бедное животное могло умереть «под обстрелами мусорных мешков», ведь в один раз на нее могло свалиться что-то тяжелое.

Отчаянная жительница смогла попасть в квартиру к мужчине и убедиться, что кроме этой кошки у него никого нет. Он заявил, что имеет документы на кошку и она стерилизована.

Женщина обратилась к местным жителям с просьбой сообщить, если сталкивались с таким случаем ранее: «Если этот пост читают родственники данного мужчины, и вы узнали кошку, опомнитесь и изымите животное. Если нужно пристроить, я лично помогу».