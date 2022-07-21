400 порций ухи планируют приготовить в Пскове после рыболовных соревнований

Фото: Борис Елкин

400 порций ухи приготовят к завершению соревнований на рыболовно-спортивном фестивале «Псковская уха 2022». Об этом сообщил вице-президент Федерации рыболовного спорта Псковской области Игорь Иванов.

Сами соревнования пройдут сразу в трех номинациях: поплавочная удочка, спиннинг и донная удочка. Ограничений по поводу рыбы нет, можно ловить все, чем богата река Великая.

Как сообщил спикер, ранее уже была популярна номинация – «Самый экзотический улов», где участники показывали, что они выловили кроме рыбы. На крючки попадались кружки, ботинки и другие предметы, которые прячет наша река.

По словам Игоря Иванова, для псковичей, которые придут поддержать участников, правильно будет использовать выражение «Ни хвоста, ни чешуи».

Спонсорами выступят почти все рыболовные магазины в городе Пскове, они и предоставляют призы в виде рыболовных товаров и подарочных сертификатов.

Ранее сообщалось куда еще можно сходить на День города и как провести этот день активно.

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