Инфографика: ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»

Оспа обезьян, как и аллергическая реакция, могут проявляться характерными симптомами кожных покровов. Как их различить, рассказали в ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».

«Основной симптом оспы обезьян – появление характерной сыпи на теле и на слизистых оболочках. Помимо этого дополнительным «звоночком» станет увеличение лимфатических узлов, повышение температуры тела, боль в суставах и мышцах», – рассказывают в поликлинике.

По словам врачей, часть нашего населения старше 40 лет защищена от оспы. Понять, защищен ли человек, можно достаточно просто.

«Всё достаточно просто: в нашей стране вакцинацию против натуральной оспы проводили до 1980 года. В левое плечо детям ставили две прививки — от оспы и туберкулеза (вакцина БЦЖ), после которых на руке остаются рубцы. Поэтому те, кто родился после 1980 года, имеют только один шрам на плече — оставшийся от вакцинации против туберкулеза. Для понимания: рубец на плече считается индикатором, что прививка сделана правильно и дала нормальную реакцию», – поясняют медики и обращают внимание, что при нахождении на теле сыпи неизвестного характера, необходимо вызвать врача на дом.