90% средств за борьбу с борщевиком на своем участке вернут псковичам

Псковичи смогут вернуть до 90% затрат на борьбу с борщевиком

Псковичам готовы возместить финансовые затраты на борьбу с борщевиком Сосновского. Компенсировать можно будет 90% затраченных средств, заявила глава Псковского района Наталья Фёдорова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Однако при борьбе с борщевиком не все так просто, подметила Федорова. В этом деле необходимо грамотно и комплексно обрабатывать участок от сорняка: «Если вот человек сделал, а его сосед нет, то смысл работ? И все это прекрасно понимают».

«Если собственник участка несёт затраты на обработку от борщевика, он может обратиться с заявкой в комитет по сельскому хозяйству, где ему на основании фактических проведённых работ компенсируют до 90% процентов», – заверила глава района.

Для компенсации затраченных на работы средств необходимо написать заявление и приложить чеки. Если для работ по устранению сорняка были заказаны специализированные службы, то необходимо дополнить заявку на компенсацию договором и актом выполненных услуг.