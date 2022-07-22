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Общество22 июля 2022 7:30

Почти 10 тонн зараженной черешни уничтожат в Псковской области

Источник:kp.ru
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На складе временного хранения в Себежском районе Россельхознадзор обнаружил около 10 тонн зараженной черешни. Ягоды из Сербии должны были доставить в Нижний Новгород. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе лабораторных исследований стало очевидно, что данная партия черешни заражена возбудителем бурой монилиозной гнили.

В Евразийском экономическом союзе к возбудителю применяются все возможные карантинные меры. Ввоз партии черешни официально запрещен ведомством. Все косточковые будут уничтожены.