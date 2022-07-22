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Сколько гигабайт информации может хранить мозг человека и как поддержать здоровье головного мозга, рассказали в сообществе VK комитета по здравоохранению Псковской области.

У человеческого мозга есть возможность хранить около 2 500 000 гигабайтов информации, сообщают специалисты. Такие цифры можно сравнить с просмотром 300 часов ТВ. Мозгу необходимо всего 1/10 000 доля секунды, чтобы среагировать на любые изменения.

Даже минимальный сбой работы мозга приведет к нарушению в работе различных органов. Именно по этому здоровью мозга придают особое значение.

Врачи выделяют несколько рекомендаций для поддержания его здоровья. Соблюдения здорового образа жизни является основой. Также важен отказ от вредных привычек и сладкого, здоровый сон, здоровое питание, ходьба, прогулки на свежем воздухе или физические тренировки, постоянный тренинг мозга через решение нестандартных задач, умственная деятельность.