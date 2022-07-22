День города Пскова 2022: куда пойти 22 июля

Фото: ПАИ

Весь Псков, затаив дыхание, ожидает выходных. Ведь состоится один из самых важных праздников — День города. Но уже 22 июля псковичи могут начать праздновать. «Комсомольская правда в Пскове» подготовила афишу всех мероприятий, назначенных на пятницу.

Начнем с того, что до 7 августа в Финском парке Пскова все желающие смогут оценить около 28 аттракционов. Четыре из них будут представлять чешский Луна-парк. А от местных предпринимателей ожидаются батуты, тарзанки, карусели и тиры.

16:00 – 17:00. Желающие могут подойти на возложения гирлянды гирлянды воинской славы к памятной стеле «Город воинской славы», находящейся на площади Победы.

17.00 – 19.00 псковичей ожидает фестиваль красок ColorFest в Дендропарке.

«Самый яркий фестиваль лета – танцы, море красок и любимая музыка», — обещают организаторы», — заявили организаторы.

16:00 – 22:00. На стадионе «Электрон» состоится военно-исторический фестиваль. Там же будут работать разные интерактивные площадки: полевая почта, военное детство, медсанбат и другие.

19:00 – 21:00 «Битва талантов». Самые талантливые танцоры и певцы выступят перед псковичами. Также програму дополнят спортивные и экспериментальные номера.

20:00 Молодежный театр «Гротеск» порадует желающих в парке Строителей в Пскове. Артисты подготовили шикарную, уместную концертную программу.

21.00 – 22:00. Фестиваль водных фонариков на Золотой набережной.«Сотни фонариков желаний под завораживающие мелодии исполнят самые сокровенные мечты» — анонсируют организаторы. В мероприятие также включено огненно-пиротехническое шоу, вокал, скрипка и саксофон. Рекомендуется запускать фонарики к концу мероприятия, чтобы их было лучше видно.

23:00 – 00:00. В завершении дня можно посетить фестиваль «Цвет белой стены», который пройдет во дворе Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, улица Пушкина, 13.