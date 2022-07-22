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Экономика22 июля 2022 11:57

Елена Бибикова: в Псковской области наблюдается переизбыток низкоквалифицированных рабочих вакансий

Источник:kp.ru
Фото: ПАИ

Фото: ПАИ

Ситуацию на рынке вакансий обсудили заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова вместе с врио председателя комитета по труду и занятости. Об этом сообщили в аппарате сенатора.

«Псковская область относится к субъектам, где наблюдается переизбыток низкоквалифицированных рабочих вакансий», – сообщила Алена Трунова.

Для решения данной проблемы Псковская область станет частником федеральной программы повышения мобильности трудовых ресурсов.

Также отмечается, что даже при сложившихся в стране тяжелых экономических условий, ситуация на рынке области остается стабильной. Массовых сокращений тоже не ожидается.