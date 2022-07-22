Елена Бибикова: в Псковской области наблюдается переизбыток низкоквалифицированных рабочих вакансий

Фото: ПАИ
Ситуацию на рынке вакансий обсудили заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова вместе с врио председателя комитета по труду и занятости. Об этом сообщили в аппарате сенатора.
«Псковская область относится к субъектам, где наблюдается переизбыток низкоквалифицированных рабочих вакансий», – сообщила Алена Трунова.
Для решения данной проблемы Псковская область станет частником федеральной программы повышения мобильности трудовых ресурсов.
Также отмечается, что даже при сложившихся в стране тяжелых экономических условий, ситуация на рынке области остается стабильной. Массовых сокращений тоже не ожидается.