День города Пскова 2022: массовое караоке пройдет во время гала-концерта

.

Массовое караоке впервые произойдет в Пскове на Октябрьской площади во время главного концерта в честь Дня города. Об этом рассказал представитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов на предпраздничном марафоне в медиацентре ПАИ.

На первый раз для караоке подобрали всего пять песен. Какие это будут композиции, псковичи и гости узнают во время события.

«В будущем, если всё пойдёт по плану, если у нас получится этот эксперимент, то на следующий год нам нужно делать мощную программу, чтобы запеть смог весь город», — рассказал Дмитрий Волхонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

День города Пскова 2022: когда и куда пойти с детьми (Подробнее)

День города в Пскове 2022: где и как провести время активно (Подробности)

Soprano Турецкого в полном составе приедут в Псков на День города (Подробнее)

Павел Желтов: проект «На рубежах Пскова» – новая возможность развить событийный туризм региона (Подробнее)