«Достойная поддержка нашим военнослужащим»: псковичи делятся мнениями о салюте на День города 2022

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23 июля в 23:00 в Пскове прогремел праздничный салют в честь Дня города. Своим мнением о нём поделились псковичи с корреспондентом «Комосомольской правды в Пскове».

— Очень красиво, достойно. К сожалению, мы, наверное, года четыре не были, только видели видео – не собственными глазами. Поэтому мы очень порадовались. Всё пошло в лучшую сторону, хотя и раньше было достойно.

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— Патриотично. Триколор в самом конце оказался актуален. Считаю, что это достойная поддержка нашим военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. А в остальном – не отличался от остальных салютов на День города.

— Салют хороший, но на 1100 лет был самый классный. Тогда он шёл час, меня впечатлило. В этом году не юбилейный год, а в следующем году, я надеюсь, будет такой же, как на 1100 лет.