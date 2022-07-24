Целую ночь искали 7-летнего сына родители на озере в Себежском районе

22 июля отдых на перешейке озёр Белое и Кривое в Себежском районе одной из псковских семей вместо положительных эмоций обернулся стрессом и шоковым состоянием. Отдыхая на водоёме, родители потеряли 7-летнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По словам родителей, мальчик вышел из воды в плавках и полотенце, а позже пропал из виду.

Вечер пятницы и всю следующую ночь ребёнка искали не только обеспокоенные мама с папой, но и спецслужбы.

Найти мальчика удалось лишь к утру на противоположном берегу. Как сообщает Telegram-канал, мальчика подобрали проезжавшие на катере местные жители. По их словам, ребёнок в тот момент кричал и пребывал в полной растерянности.