Псковичка в костюме черной королевы победила в заплыве на сап-бордах

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В костюмированном заплыве сапсерферов определили победителя. Им стала псковичка Елена в экстравагантном костюме черной королевы.

Заплывы на сапах в костюмах – это нечто новое и необычное для Псковской области. Когда Елена услышала о регистрации на фестиваль, было понятно, что участие будет отличной идеей.

– Все прошло очень хорошо. Я участвовала и в эстафете, и в костюме. Это прекрасное время, которое можно провести с семьей. Сеголня я одна, дочь у меня работает, но в следующим году мы точно будем уже вместе учавствовать. Надеюсь, в новом году будет много семей, потому что для семейного отдыха это просто прекрасно.

Псковичке за лучший костюм подарили собственный сапборд. А она, в свою очередь, пожелала, чтобы фестиваль стал ежегодным.