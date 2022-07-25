48 сараев за одну ночь сгорело в Великих Луках

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В Великих луках полыхали пожары ночью, 24 июля. Поджигатели испепелили 48 сараев. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Пожары начались в 5:56 утра, когда на улице Рабочая, дом 1, вспыхнул мусорный контейнер. Огонь не успел распространиться и был потушен.

К 6:35 в километре от первого пожара, на улице Первомайской, дом 9, загорелись сараи. Небольшие по размерам деревянные строения один за одним на глазах у хозяев превращались в пепел. Пожаром охватило 48 сараев.

Специалистам предстоит установить, было ли это совершено одним злоумышленником или пострадало от рук разных людей. Уже сейчас известно, что контейнер подожгли, а как появился огонь в сараях глубокой ночью, остается только догадываться.