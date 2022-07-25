Трёхглавым железным драконом покорил псковский мастер гостей «Славянского базара» в Витебске

Фото: издательский дом «Беларусь сегодня»

Трехглавый железный дракон мастера из Псковской области Валерия Николаева приковал внимание участников «Славянского базара» в Витебске. Об этом сообщает «Народная газета» издательского дома «Беларусь сегодня».

Как рассказали журналисты издания, в этом году Валерий Николаев посетил «Славянский базар» впервые. Отправился туда он не один – компанию ему составила необычная декоративная композиция в виде железного трёхглавого дракона.

«Праздник очень понравился: все в нем к месту, радует, зовет приехать еще. Древний Витебск – красавец», – отметил псковский мастер.

По его мнению, «изюминкой» фестиваля стала старинная ковка.

Примечательно, что на тематической площадке «город мастеров» можно было увидеть детища 12 мастеров из России, которую представила Псковская область, и Беларуси.

«Возродить кузнечное ремесло для "Славянского базара" — тоже поступок. Мастера молота и наковальни не задержались с ответом. Взяли и подарили фестивалю уникальный, кованый, букет из васильков», – подчеркнули в издании.

Добавим, в этом году фестиваль «Славянский базар» прошёл с 13 по 18 июля. В эти дни гости мероприятия смогли встретиться с любимыми исполнителями и посетить тематические площадки.