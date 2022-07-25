Потешные бои на воде, световое шоу и выступление большой знаменитости: День города в Великих Луках 2022

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Сегодня, 25 июля, в эфире программы «Псковский телеграм Online» председатель комитета по культуре региона Ольга Тимофеева рассказала, что ждет жителей и гостей Великих Лук на День города 2022, который пройдёт 27 августа.

По словам гостьи эфира, в День города в Великих Луках состоится большой праздник в честь 350-летия Петра I. На 27 августа запланированы потешные бои. В мероприятии примут участие 50 судов.

Помимо этого, великолучане увидят уникальное световое шоу на воде. Изображения покажут на экране, созданном под мостом при помощи распыления мелкодисперсной пыли.

Ещё одним подарком для жителей и гостей южной столицы региона станет большой концерт. Имя его хедлайнера пока остаётся в тайне, однако уже известно, что этот человек очень популярен и известен.