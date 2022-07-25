Пережившему «адскую смерть» год назад коту снова ищут новых хозяев в Пскове

Фото: «Зоозащита»
Страшная новость об издевательствах над 14-ю кошками повергла июлем прошлого года жителей Пскова в шок. Один из переживших «адскую смерть» котов был пристроен, но ненадолго. Как сообщили в группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте», хозяин Шурика переехал в Санкт-Петербург и кот снова остался один.
По словам волонтёров, брошенный хозяином кот скромный и ласковый.
Фото: «Зоозащита»
«Очень ждёт, когда его заберут навсегда», - написали в группе.
Как рассказали общественники, Шурик кастрирован, ходит в лоток с древесным наполнителем.
Новых хозяев кот ждёт в приюте «Лесопилка», расположенном на улице Новгородской, 7.