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Общество25 июля 2022 9:23

82-летний пенсионер в белой кепке пропал в пустошкинском лесу

Источник:kp.ru

Федоров Юрий Иванович 82-ух лет потерялся в Пустошкинском районе. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области, 24 июля он ушёл в лес из деревни Выдрие и не вернулся.

Рост пропавшего мужчины 160 см, телосложение худощавое, волосы седые, а глаза серые.

Фото: «ЛизаАлерт» по Псковской области

Фото: «ЛизаАлерт» по Псковской области

В последний раз пенсионера видели в синей куртке, чёрных штанах, синих сапогах и белой кепке.

В лес Юрий Иванович уходил с белым ведром.

Располагающих информацией о пропавшем просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.