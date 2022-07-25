5 тысяч составляет средний чек туриста в Псковской области

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Порядка 5 тысяч рублей тратят туристы на посещение достопримечательностей в Псковской области. Об этом рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в эфире программы «Псковский телеграм. Online» 25 июля.

В зависимости от места размещения, турист тратит от 4 до 6 тысяч рублей. Самыми популярными местами для гостей региона стали Пушкинские Горы, Печоры, Талабские острова, Изборск и усадьба «Ореховно».

Туристическая карта с недавних пор пополнилась новым объектом – деревней староверов в Красногородском районе. «Туристы ездят туда с удовольствием», – делится Светлана Баранова.