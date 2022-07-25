Заключенного из Пскова осудят за петербургское убийство двадцатилетней давности

Псковского заключённого настигла расплата за убийство, совершенное 20 лет назад. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», заключённого из Пскова этапировали в СИЗО Санкт-Петербурга.

По версии следствия, заключённый причастен к совершенному в 2002 году убийству 46-летнего Феликса и 57-летнего Виктора из Псковской области. Их трупы 20 лет назад были найдены в одной из квартир Санкт-Петербурга.

Следователи уверены: в погибших из револьвера стреляли псковский заключённый и украинец Володымыров. Убив жителей Псковской области, мужчины сбежали из питерской квартиры, а ружьё выкинули по дороге.

После громкого преступления стрелки были объявлены в федеральный розыск. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», на след второго подозреваемого выйти до сих пор не удалось.

Напомним, в апреле 2022 года общественность повергла в шок новость о страшном убийстве 8-летней давности, раскрытом в Псковской области. Жертвой убийцы тогда стала 77-летняя бабушка.