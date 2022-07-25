15 августа стартуют съемки фильма «Холоп» в Псковской области

.

Съемки второй части фильма «Холоп» в Новоржевском районе начнутся с 15 августа, сообщает советник губернатора Псковской области Антон Сергеев.

«Ну что, уже в августе, насколько знаю, у нас начнутся съёмки "Холоп-2". Где-то с 15 августа Новоржевский район превратится немножко в киношную Мекку», – сообщил советник губернатора.

Действительно, кинодеревня в Новоржевском районе буквально оживет во время съемок. Ведь она станет не только местом притяжения для кинозвезд: Милоша Биковича, Марии Мироновой, Ивана Охлобыстина, Александры Бортич и других известных российскому зрителю персон. В прошлый раз для участия в съемках были приглашены жители Псковской области, которые участвовали большими семьями.

Первый фильм «Холопа» вышел в декабре 2019 года и стал самой кассовой комедией в истории российского кино. В прокате он собрал более 3 млрд рублей.