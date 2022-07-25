Врачи Пскова назвали 5 страшных болезней, развивающихся при сидячей работе

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О том, как убивает сидячий образ жизни, рассказали врачи ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».

Заболевания кишечника

Когда человек стоит, его кишечник работает максимально эффективно.

Когда человек много сидит, у него могут начаться запоры и развиться болезни желудочно-кишечного тракта.

Дистрофия мышц

Если каждый день много сидеть, то вскоре начнётся ослабление и истощение крупных мышц ног и ягодичных мышц, которые важны для ходьбы и координации движений.

Нарушения метаболизма

Во время движения происходит переваривание жиров и сахара. Когда человек много сидит, эти вещества начинают накапливаться, и происходит нарушение процесса метаболизма.

Проблемы с тазобедренным суставом

Мышцы бедер уменьшаются в объеме, что ведёт к проблемам с тазобедренными суставами и спиной. Ситуация усугубится, если неправильно сидеть за столом.

Онкологические заболевания

Исследования показывают: у людей с малоподвижным образом жизни чаще развивается рак легких, матки и толстой кишки.

Рецепт профилактики заболеваний прост – поможет поможет физическая активность.