В Пскове пройдет Чемпионат по кабельному вейкборду

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30 июля в Псковской области состоится открытый Чемпионат по кабельному вейкборду. Об этом сообщает Telegram-канал региона.

Уже в эти выходные псковичи и гости города могут присоединиться к празднику спорта в парке для занятия кабельным вейкбордом. Спортивное мероприятие состоится в Пскове, по улице Яна Райниса, д.41б.

31 июля состоится джибб-контест*, где спортсмены поборются за Кубок Села 2022.

Для зрителей лучшие DJ-еи города проведут зажигательные сеты, будет организован вкусный кофе, выпечка, цветы и многое другое.

Подробности можно уточнить на странице вейк-парка VK.

*соревнование вейкбордистов, где спортсменам приходится скользить по сварным конструкциям из труб и другим искусственным поверхностям.