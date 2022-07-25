Беременная девушка пострадала на пожаре частного дома в Плюссе

Фото: Псковская сводка

Ночью 24 июля в 23:51 в Плюсском районе, Лядской волости, деревни Полуяково загорелся жилой дом. Во время пожара погиб 73-летний мужчина и пострадала беременная девушка, сообщает Telegram-канал «Псковска сводка».

Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри садового дома. Услышав взрыв, на место пожара прибежала беременная девушка. В доме в тот момент находился ее отец. Ситуация обострялась припаркованным близко к горящему дому легковому авто.

Соседи, увидев загоревшийся дом, немедленно вызвали пожарных. Прибыло два пожарных расчета и пять сотрудников МЧС. Хозяина дома спасти из пожара не удалось. Девушке потребовалась медицинская помощь.

На месте происшествия работали сотрудники скорой и полиция.

Напомним, за сутки в Псковской области произошло шесть пожаров. В Великих Луках от рук неизвестных загорелись полсотни сараев.