Гости Старого Изборска облюбовали новое место для фотосессий

Изборск, Труворово городище Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Лето в Старом Изборске – лучшее время для прогулок, отдыха и фотосессий на свежем воздухе. Гости музея-заповедника облюбовали новое место для памятных фото и отдыха, передает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

После скашивания травы на поляне Труворова городища осталось несколько стогов сена, которые пришлись по вкусу туристам. С них открывается прекрасный вид на озеро, блинную поляну и долину.

Местечки на стогах никогда не пустуют. Молодые люди приходят полежать на них и устремиться в бесконечную высоту. Семьи устраивают на стогах и в соломе около них фотосессии и привал с пикником.

Такое обычное для сельского жителя сено для приезжих стало местом, где можно не просто передохнуть после прогулки в гору с ключей, но и вдохнуть ароматы детства.