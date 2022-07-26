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Общество26 июля 2022 8:06

В Пскове назвали причину отключения светофора на площади Ленина

Источник:kp.ru
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Пскове утром 26 июля отключили светофор на площади Ленина. С чем это связано, «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

«Это плановое отключение светофоров. Инспекторы на месте и контролируют ситуацию. Если движение затрудняется, они выходят, чтобы урегулировать дорожную ситуацию. Отключение продлится до 12 часов», – сообщили в ведомстве.

Ранее читательница КП-Псков рассказала, что не смогла в одиночку пересечь нерегулируемый перекресток.