Астрономический фестиваль «Небо зовёт!» пройдет 20 августа в Пскове

Фото: Юный техник

20 августа, в субботу, Псковский Планетарий, совместно с центром «Юный техник» и сообщества «АстроПсков» проведут очередной астрономический фестиваль «Небо зовёт!» на горе Соколиха в Пскове.

«В первой части фестиваля будут проводиться авиамодельные соревнования. Вторая часть будет полностью посвящена астрономии и космонавтике. Для зрителей будет работать лекторий, выставка астрофотографий, наблюдательная площадка с кучей телескопов. Это то, что мы сможем обеспечить своими силами», – отметили организаторы.

К участию приглашаются также владельцы детских площадок, которые смогут бесплатно предоставить ее для развлечения юных псковичей, а также тех, кто владеет палатками с вкусной едой и безалкогольными напитками.

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