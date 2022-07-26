Сборная ПсковГУ по гребле вернулась из Великого Новгорода с золотыми медалями

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Сборная Псковского государственного университета по академической гребле заняла первое место в полуфинале и финале матчевой встречи в Великом Новгороде, которая состоялась 24 июля. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе вуза.

Студенческую гребную команду ПсковГУ представляли Евгений Спицин, Олег Шестовец, Михаил Балалаев, Артём Закарян и рулевая Алина Антонова.

В соревнованиях также принимали участие коллективы из Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова и Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.