Грозы и дожди придут в Псковскую область 27 июля

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27 июля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, а также начнется череда кратковременных дождей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», метеорологическая обстановка в регионе будет неспокойная. Ночью местами, днем повсеместно ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы.

Ветер западных направлений будет дуть со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывы ветра усилятся.

Температура воздуха по области ночью будет держаться в пределах от +12 до +17 градусов, днем: от +21 до +26 градусов. Атмосферное давление будет низким.