Публикуем программу фестиваля военно-исторической реконструкции «Железный град» в Изборске

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6 августа в Изборске состоится фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град». Программой с «Комсомольской правдой в Пскове» поделились организаторы фестиваля.

Программа фестиваля

Суббота 6 августа

11.00 – 20.00 - Средневековая ярмарка, мастер-классы. Детская площадка. Лагерь стрельцов.

15.00 - Торжественный проход и построение участников. Представление клубов.

15.00 - XIII - XIV вв. Дефиле исторического костюма и доспеха, сражение по правилам маневров.

16.00 - выступление фолк-групп - "DarkRiver" и "Spiritual Seasons"

17.00 – XVI - XVII вв. Дефиле исторического костюма и доспеха, сражение по правилам маневров.

18.00 - выступление фолк-групп "DarkRiver" и "Spiritual Seasons"

Вход на фестиваль по стоимости входного билета в Изборскую крепость: однократный вход 100 рублей и 50 рублей (льготный), многократный вход + возможность посещения музейных экспозиций - 500 рублей и 300 рублей (льготный).