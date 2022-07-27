5 лет хранит квитанции на оплату председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева

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Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала, сложно ли отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных и каким методом оплаты счетов пользуется на сегодняшний день.

«Оплатой квитанций в семье занимаюсь я. Оплачиваю ежемесячно, мало того что квитанции собираю, так ещё и веду реестр в компьютере. Отмечаю, сколько оплатила, когда и в каком месяце. Поэтому с этим у меня всё в порядке», – рассказала ПАИ Ольга Тимофеева и добавила, что к коммунальным службам все-равно относится негативно.

Спикер это связала с тем, что часто сотрудники ЖКХ совершают ошибки. Зачастую, на их исправление времени не хватает: «ты просто оплачиваешь и понимаешь: "Ладно, всё"»

«Квитанции я храню пять лет, потом утилизирую. Сам бумажный носитель для меня неважен. Но они приходят – поэтому храню. Однако если бумажные квитанции перестанут приходить и всё это будет приходить на почту или на телефон, я не обижусь», – объяснила возможность перехода на электронный носитель Тимофеева.