В программе «Жди меня» сын заслуженного учителя России ищет на Псковщине своего брата и сестер

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В программу «Жди меня» на телеканале НТВ обратился Александр Савельев. Мужчина разыскивает в Псковской области своего брата и сестер по отцу – заслуженному учителю России. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили волонтеры проекта «Жди меня».

Известно, что отец Александра Савельева Николай Касатков служил после войны в Ростове-на-Дону. Там жизнь его свела с Валентиной Сергиенко (1929 г.р.), матерью первого сына Александра, который и обратился в студию программы.

«Брак они не заключали, поэтому, когда отец собрался к себе на родину в Псковскую область и позвал с собой мать, её родители не отпустили. Я был записан на девичью фамилию матери - Сергиенко. Савельев - это фамилия моего отчима. Знаю, что отец женился, родились двое детей: две сестры или брат с сестрой (по словам матери)», – рассказывает Александр Савельев.

По воспоминаниям Александра, его отец работал в школе педагогом. И получил звание «Заслуженного учителя России». Умер в 90-е годы.

«Хочется, чтобы откликнулись родные. Может, они и не знают о существовании старшего брата, а может отец вспоминал обо мне», – написал заявитель.